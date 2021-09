Nanterre Université Paris Nanterre Hauts-de-Seine, Nanterre Reconstituer la vie d’une cité campanienne du 1er siècle ap. J.-C Université Paris Nanterre Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

lundi 04 octobre – 12h30 à 13h00 Présentation d’une villa de Pompéi et explication de la manière dont la découverte et l’exploitation du site permettent de faire avancer nos connaissances concernant le quotidien des romains.

On s’appuiera sur le texte de Pline qui décrit l’éruption du Vésuve, sur des inscriptions ainsi que sur une présentation de quelques sites précis : une rue, une boulangerie, un thermopolium (sorte de fast-food antique) et sans doute une domus et/ou une insula. Île-de-France>Hauts-de-Seine

