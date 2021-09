Nanterre Université Paris Nanterre Hauts-de-Seine, Nanterre Démonstration de dispositif de Réalité virtuelle Université Paris Nanterre Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Nanterre

Démonstration de dispositif de Réalité virtuelle Université Paris Nanterre, 6 octobre 2021, Nanterre. Fête de la science 04 – 06 octobre

Université Paris Nanterre Université Paris Nanterre. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

lundi 04 octobre – 12h00

mercredi 06 octobre – 13h30 à 14h00 Résultats du projet ANR Schopper : S.C.H.O.P.P.E.R | projet A.N.R. → schopper-anr.org



Seront présentés:

le projet

une reconstitution de la Vallée de Tautavel en – 400 000 ans

les deux outils utilisés (réalité virtuelle (RV) et 3D immersif)

une immersion dans la grotte

Il s’agira d’une présentation et d’une démonstration. Île-de-France>Hauts-de-Seine

Université Paris Nanterre 200 avenue de la République 92000 organisateur : https://pointcommun.parisnanterre.fr/numero-du-mois/fete-de-la-science-a-nanterre-973447.kjsp Université Paris Nanterre

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Nanterre Autres Lieu Université Paris Nanterre Adresse 200 avenue de la République Ville Nanterre lieuville Université Paris Nanterre Nanterre