Les découvreuses anonymes Université Paris Nanterre, 11 octobre 2021, Nanterre. Fête de la science 01 – 11 octobre

lundi 11 octobre – 09h00 Des portraits de femmes qui ont été choisies pour illustrer la grande variété des disciplines scientifiques dans lesquelles elles ont apporté une contribution.

De l’informatique à la biologie, en passant par la chimie, la physique ou encore l’anthropologie, le rôle des femmes dans les sciences ne s’est jamais cantonné à un seul domaine.Elles ont ainsi découvert la structure de l’ADN, inventé l’aquarium ou fait avancer l’étude des primates. Ces femmes scientifiques ont marqué les sciences et pourtant, le grand public ne les connait pas !

Pour favoriser la visibilité des femmes dans les sciences, Animafac et l'association WAX Science se sont associées pour réaliser une exposition sur ces femmes d'exception.

