CAMPUS INSOLITE Université Paris Nanterre, 6 octobre 2021, Nanterre.

Fête de la science 04 – 06 octobre

Université Paris Nanterre Université Paris Nanterre. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

lundi 04 octobre – 10h30 à 12h00

mercredi 06 octobre – 14h00 à 15h30

Ancien camp d’aviation, foyer du mouvement de mai 68, parc de plus de dix hectares, maison d’insectes et d’oiseaux, lieu d’études pour étudiant.e.s et chercheurs, le campus de Nanterre est un endroit surprenant. Nous vous proposons de l’explorer avec nous! Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire du campus, de connaître les projets écologiques mis en place ces derniers temps, de découvrir des coins moins connus et d’en savoir plus sur les recherches du laboratoire d’éthologie (petit spoiler : on parlera de rouge-gorges). Suivez-nous dans cette balade éco-historique après laquelle, c’est sûr, vous vous verrez le campus de Nanterre sous un jour nouveau.

Île-de-France>Hauts-de-Seine

Université Paris Nanterre 200 avenue de la République 92000

organisateur : https://pointcommun.parisnanterre.fr/numero-du-mois/fete-de-la-science-a-nanterre-973447.kjsp Université Paris Nanterre