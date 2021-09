Nanterre Université Paris Nanterre Hauts-de-Seine, Nanterre Expériences de thèse Université Paris Nanterre Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Nanterre

Expériences de thèse Université Paris Nanterre, 7 octobre 2021, Nanterre. Fête de la science 05 – 07 octobre

Université Paris Nanterre Université Paris Nanterre. Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 13h00

jeudi 07 octobre – 13h00 Dans le cadre d’Expériences de thèse, 4 doctorants de l’Université Paris Nanterre présentent leur thèse en 5 minutes suivies de 10 minutes d’échanges avec le public. Ces thèses peuvent être de champs disciplinaires variés.Cet événement doit favoriser le partage de savoirs scientifiques en cours d’élaboration voire susciter des vocations de chercheurs.

Lieu: Bibliothèque Universitaire/ Le Pixel

>Mardi 5 octobre, 13h-14h



Quentin Petit dit Duhal

Entre activisme et imaginaire : les représentations d’un troisième genre de la fin des années 1960 à nos jour

Chloé Lukasiewicz

Chanter Tibétain, Chanter pour demain. Enjeux de la transmission d’une tradition musicale en exil (Inde/Chine)

Autre intervention à venir



>Jeudi 7 octobre, 13h-14h

Safa BenKhedher

Les déchets du BTP comme ressource vers une nouvelle pratique : une opportunité de projets négociés entre transition écologique, faisabilité opérationnelle et pérennité du processus

Filipina Salomon

Les actions des professionnel.le.s face aux situations de confiage : analyse en termes de stratégies et tactiques

Bénédicte Jenot

Perspectives écoféministes dans la littérature américaine du 20e siècle à travers les écrits de Rachel CARSON, Jeffrey EUGENIDES, Vandana SHIVA et JM COETZEE Île-de-France>Hauts-de-Seine

Université Paris Nanterre 200 avenue de la République 92000 organisateur : https://pointcommun.parisnanterre.fr/numero-du-mois/fete-de-la-science-a-nanterre-973447.kjsp Université Paris Nanterre

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Nanterre Autres Lieu Université Paris Nanterre Adresse 200 avenue de la République Ville Nanterre lieuville Université Paris Nanterre Nanterre