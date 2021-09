Lyon Université Lumière Lyon 2 - Campus Berges du Rhône Métropole de Lyon, Rhône Le mystère de la langue étrusque Université Lumière Lyon 2 – Campus Berges du Rhône Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Le mystère de la langue étrusque Université Lumière Lyon 2 – Campus Berges du Rhône, 7 octobre 2021, Lyon. Fête de la science 07 octobre

Université Lumière Lyon 2 – Campus Berges du Rhône Université Lumière Lyon 2. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Alors qu’au milieu du Ier millénaire av. J.-C. les Étrusques dominaient une bonne partie de l’Italie, l’irrésistible ascension d’une petite cité du Latium, Rome, a fini par faire disparaître de la carte ce peuple si singulier. Un des principaux mystères entourant les Étrusques vient de leur langue, encore aujourd’hui très mal connue. Bien qu’ils nous aient laissé plus de dix mille inscriptions, notre compréhension de leur langue progresse très difficilement. Pourquoi en est-il ainsi ? Et quelles sont les pistes qui s’ouvrent à ceux qui, envers et contre tout, essaient de la déchiffrer ? Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Université Lumière Lyon 2 – Campus Berges du Rhône 18 Quai Claude Bernard 69007 Lyon 69001 organisateur : https://www.univ-lyon2.fr/ Université Lumière Lyon 2 – Campus Berges du Rhône

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu Université Lumière Lyon 2 - Campus Berges du Rhône Adresse 18 Quai Claude Bernard 69007 Lyon Ville Lyon lieuville Université Lumière Lyon 2 - Campus Berges du Rhône Lyon