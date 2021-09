Parcours scientifique de l’Université Lumière Lyon 2 Université Lumière Lyon 2 – Campus Berges du Rhône, 9 octobre 2021, Lyon.

Fête de la science 01 – 09 octobre

Université Lumière Lyon 2 – Campus Berges du Rhône Université Lumière Lyon 2. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Grand public.

vendredi 01 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 10h00 à 16h30

lundi 04 octobre – 10h00

mardi 05 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 10h00

jeudi 07 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00 à 16h30

Du 1er au 10 octobre, l’Université Lumière Lyon 2 vous propose de découvrir les sciences humaines et sociales sous un jour nouveau ! Dans le cadre de la Fête de la science, des dizaines de chercheur.es viennent à votre rencontre pour partager leurs découvertes d’une façon ludique. On vous propose, entre autres, de partir en immersion visuel et sonore dans le Paris du XVIIIème siècle, de visiter Lyon et son architecture d’influence antique, de découvrir la recherche en anthropologie grâce à un escape game, ou encore de comprendre les vêtements au travail sous un angle sociologique et juridique en visitant une exposition photo.

Plus de quinze animations, jeux, conférences, projections/débats, exposition vous attendent : ces évènements sont gratuits, ouverts à tou.tes et sur inscription.

Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Université Lumière Lyon 2 – Campus Berges du Rhône 18 Quai Claude Bernard 69007 Lyon 69001

organisateur : https://www.univ-lyon2.fr/ Université Lumière Lyon 2 – Campus Berges du Rhône