La découverte de soi et de l'Autre Université Le Havre Normandie, 8 octobre 2021, Le Havre. Fête de la science 08 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 14h00 * La découverte de soi dans la pièce de théâtre Todos los gatos son pardos (1970) de l’écrivain mexicain Carlos Fuentes

* La découverte de l’Autre dans In Othello (2003), une adaptation filmique indienne de la pièce shakespearienne Othello (1603)



A découvrir en ligne : https://tinyurl.com/3vz3e7vh

Université Le Havre Normandie 25 Rue Philippe Lebon 76600 Le Havre 76610

