mercredi 06 octobre – 18h00 De retour d’Antarctique, l’océanologue Catherine Jeandel présentera les enjeux du changement global sur les océans. Elle nous parle de ses missions et de son aventure au pôle Sud. L’occasion d’en savoir davantage sur ce continent et de se questionner sur l’empreinte de l’humain sur l’environnement. Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

