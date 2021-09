L’Université Gustave Eiffel fête la Science Université Gustave Eiffel (Champs-sur-Marne) – Bât. Lavoisier, 6 octobre 2021, Champs-sur-Marne.

Université Gustave Eiffel (Champs-sur-Marne) – Bât. Lavoisier Université Gustave Eiffel – Campus de formation et de recherche. En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 13h30 à 17h00

La manifestation, organisée sur le campus Descartes, se tiendra le mercredi 6 octobre 2021 afin de pouvoir accueillir des scolaires, collégiens ou lycéens le matin et du public l’après­-midi (dont nos collègues avec leurs enfants).

Cette manifestation festive, qui se tiendra sur le campus pour la 6ème année consécutive (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire), est en effet un moment de convivialité et de partage fort et riche en relations humaines auquel nous tenons particulièrement.

Chaque stand présentera des concepts scientifiques ou des avancées technologiques sur la base de petites expérimentations ou de manipulations d’échantillons à destination d’un public scolaire ou plus avancé. Le lien avec les recherches en cours à l’Université Gustave Eiffel seront également mis en avant dans la plupart des cas.

Des stands permettront de transmettre des notions scientifiques à partir d’expérimentations simples tout au long de la journée. Certains stands et ateliers aborderont des sujets liés à la crise actuellement traversée par le biais de présentations simples (action d’un virucide, rôle du masque…) afin que tous et toutes puissent comprendre plus précisément la situation et l’expliquer autour d’eux.

La Visite guidée d’un laboratoire de recherche sera organisée.

Université Gustave Eiffel (Champs-sur-Marne) – Bât. Lavoisier Rue Galilée 77420 Champs-sur-Marne 77420

organisateur : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/ Université Gustave Eiffel (Champs-sur-Marne) – Bât. Lavoisier