La parole décortiquée Université Grenoble Alpes, 8 octobre 2021, Saint-Martin-d'Hères.

Fête de la science 07 – 08 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

La phonétique, branche de la linguistique, étudie les sons et la parole. Venez découvrir les instruments et appareils qui ont servi à la recherche et à l’enseignement scientifique en phonétique expérimentale durant les XIXème et XXème siècles. L’ancêtre du téléphone portable, de l’ipod et bien d’autres appareils surprenants sont présentés dans cette collection originale.

Trois ateliers en sciences du langage sont concoctés par le laboratoire Lidilem sur le langage oral et écrit, son développement, son évolution, son fonctionnement :

L’atelier « grammaire en couleurs » permet de développer au sein de la classe une véritable réflexion collective de type linguistique. Elle a comme caractéristique de permettre aux participants de construire la règle (et non simplement de l’appliquer à travers des exercices).

L’atelier “Mes mains parlent. Que disent-elles ?​” permet d’observer et d’imaginer la signification des gestes qui accompagnent notre parole, souvent sans s’en rendre compte.

Enfin, l’atelier “Analyse lexicographique​” décrypte les méthodologies d’analyses lexicographiques de textes, avec des exemples provenant de divers genres littéraires (roman policier, science fiction, poésie, roman historique…).

