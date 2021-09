Le plein d’énergies renouvelables Université Grenoble Alpes, 8 octobre 2021, Saint-Martin-d'Hères.

Fête de la science 07 – 08 octobre

Université Grenoble Alpes

Le laboratoire regroupe des compétences dans la plupart des domaines de l’électrochimie, notamment dans la production et le stockage électrochimique de l’énergie et le photovoltaïque.

Cette visite aborde la thématique des énergies renouvelables, qu’elles soient utilisées à des fins de stockage d’énergie ou pour le développement d’une mobilité propre au travers des véhicules électriques et hybrides. Batteries Li-ion et piles à combustibles sont souvent au cœur de l’actualité mais comment fonctionnent ces systèmes ? Comment les construisons-nous ? Sur quoi travaillent les chercheurs dans ce domaine ? Les élèves partiront à la découverte des batteries de type Li-ion ainsi que des piles à combustibles au cours d’ateliers ludiques. Une visite du laboratoire mettra en lumière la fabrication de ces systèmes de stockage et du photovoltaïque.

Adresse : Laboratoire d’Electrochimie et de Physicochimie des Matériaux et des Interfaces (LEPMI)1130 rue de la piscine

Université Grenoble Alpes 621 Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d’Hères 38400

