Lors de leur visite, les élèves pourront découvrir 3 équipements du LEGI.

La plateforme Coriolis du LEGI, de 13 mètres de diamètre, est la plus grande plateforme tournante au monde dédiée à la mécanique des fluides. Ses grandes dimensions permettent d’approcher les conditions caractéristiques de la dynamique océanique et de représenter expérimentalement, à petite échelle, l’écoulement de vents, de marées, de courants océaniques.

Le canal inclinable du LEGI de 10m de long permet d’étudier l’écoulement de l’eau et son action sur le transport de sédiments. La présence de sédiments dans le lit des rivières donne lieu à des phénomènes complexes dont la compréhension permet de prédire et remédier au risque d’inondation pendant les crues ou l’érosion côtière.

Le tunnel hydrodynamique aide à évaluer le comportement des hydroliennes et de la cavitation, phénomène de formation et d’implosion rapides de bulles de gaz ou de vapeur dans de nombreuses machines hydrauliques (pompes, turbines, hélices marines). Elle s’accompagne généralement d’effets néfastes (bruit, vibrations, érosion) que les chercheurs tentent de prévenir, par exemple pour limiter l’usure d’une hélice ou optimiser le rendement d’une hydrolienne.



