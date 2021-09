Saint-Martin-d'Hères Université Grenoble Alpes Isère, Saint-Martin-d'Hères IPAG : Les planètes à la loupe Université Grenoble Alpes Saint-Martin-d'Hères Catégories d’évènement: Isère

Fête de la science 07 – 08 octobre

Université Grenoble Alpes Université Grenoble Alpes. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. L’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (IPAG) est l’un des principaux laboratoires de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble. Ses thèmes de recherche vont du système solaire à l’univers lointain, avec ses approches alliant mesures en laboratoire, calcul intensif, observation astronomique et instrumentation de pointe.

Les groupes découvriront la partie astronomie et planétologie de l’espace muséographique. En complément, l’expérience de la Planeterrella, le simulateur d’aurores boréales, permet de comprendre comment se forment les magnifiques aurores polaires. Les élèves auront ensuite l’occasion de rencontrer de jeunes chercheurs en astrophysique au cours de mini-conférences. Grâce aux instruments d’observation adaptés du laboratoire, les élèves pourront observer le soleil en gros plan. Enfin, une démonstration de fabrication d’un cadran solaire permettra d’approfondir ces notions.

Adresse : Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble (IPAG)OSUG-A414, Rue de la Piscine

Université Grenoble Alpes 621 Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d'Hères

