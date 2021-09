Saint-Martin-d'Hères Université Grenoble Alpes Isère, Saint-Martin-d'Hères La chimie dans tous ses états Université Grenoble Alpes Saint-Martin-d'Hères Catégories d’évènement: Isère

Saint-Martin-d'Hères

La chimie dans tous ses états Université Grenoble Alpes, 8 octobre 2021, Saint-Martin-d'Hères. Fête de la science 07 – 08 octobre

Université Grenoble Alpes Université Grenoble Alpes. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Quelles surprises nous réserve la Chimie dans les années à venir ?

L’ubiquité de la chimie dans la vie quotidienne peut susciter des sentiments ambivalents. Au Département de Chimie Moléculaire (DCM), les chercheurs travaillent pour que la chimie et ses applications servent à améliorer l’avenir de l’humanité. Les membres du DCM échangeront avec les élèves sur les activités qu’ils mènent et tenteront de lever le voile sur les applications futures de telles recherches, notamment au travers d’expériences et de démonstrations. Des nanotechnologies jusqu’au traitement du cancer en passant par de nouvelles sources d’énergie et bien d’autres thèmes, l’étendue des domaines que couvrent les travaux conduits au DCM montre que la chimie est une science omniprésente.

Adresse : Département de Chimie moléculaire (DCM)301 rue de la Chimie Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

Université Grenoble Alpes 621 Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d’Hères 38400 organisateur : https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ Université Grenoble Alpes

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Martin-d'Hères Autres Lieu Université Grenoble Alpes Adresse 621 Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d'Hères Ville Saint-Martin-d'Hères lieuville Université Grenoble Alpes Saint-Martin-d'Hères