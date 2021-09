Saint-Martin-d'Hères Université Grenoble Alpes Isère, Saint-Martin-d'Hères A la conquête de l’univers mathématique Université Grenoble Alpes Saint-Martin-d'Hères Catégories d’évènement: Isère

Université Grenoble Alpes Université Grenoble Alpes. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. L’association La Grange des Maths invite à découvrir son grand jeu interactif Mission exoplanète.

Les élèves seront plongés dans un jeu mêlant logique mathématique et concepts scientifiques liés à l’exploration de l’Univers, mais aussi au développement durable. Ils incarneront des explorateurs en herbe, candidats au recrutement d’une agence spatiale à la recherche de pionniers pour coloniser de nouvelles planètes habitables. Dans ces nouveaux mondes, l’optimisation des ressources disponibles et l’utilisation d’énergies renouvelables sont primordiales. Au cours de ce jeu, les participants seront amenés à résoudre des énigmes mathématiques par la manipulation d’objets, mais aussi à découvrir les principes de la permaculture, du recyclage, des économies d’énergies et l’exploration de l’espace.

