samedi 09 octobre – 14h00 2020 année émotion pour la Science entre doute et certitude !

Depuis toujours les avancées des pays se font notamment grâce aux avancées de la science…

Mais face à un nouveau virus, comment faire confiance à la science ? La science comme sagesse et confiance aveugle ? sans limites ?

La science nous a montré face à cette crise mondiale une avancée rapide dans la recherche médicale qui conduit aux vaccins, mais les débats sont nombreux autour de cette avancée : entre confiance et doute, les débats sont animés.

