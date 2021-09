L’UTT fête la Science! du 04 au 09 octobre 2021 Université de Technologie de Troyes, 9 octobre 2021, Troyes.

Fête de la science 04 – 09 octobre

Université de Technologie de Troyes Université de Technologie de Troyes. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

lundi 04 octobre – 17h00

mardi 05 octobre – 17h00

mercredi 06 octobre – 17h00

jeudi 07 octobre – 17h00

vendredi 08 octobre – 17h00

samedi 09 octobre – 17h00

samedi 09 octobre – 09h30

Pour la 30e édition de la Fête de la Science, l’Université de Technologie de Troyes sera plus que jamais présente et continuera de sensibiliser le public aux sciences, au partage des connaissances et des techniques scientifiques.

L’UTT ouvrira ses portes du 04 au 09 octobre 2021 aux familles, scolaires, étudiants, seniors, curieux, sceptiques ou passionnés de sciences et vous proposera un voyage au cœur de la science, des techniques et de l’innovation avec un parcours découverte de nos laboratoires ainsi que de nombreuses animations et activités pédagogiques dans notre village des sciences.

Sont au programme de cette nouvelle édition, des jeux étonnants, des ateliers ludiques, des démonstrations spectaculaires, des expositions fascinantes animées par les étudiants et associations étudiantes, doctorants et membres du personnel de l’UTT. Vous pourrez également rencontrer et échanger avec nos enseignants-chercheurs qui vous présenteront leur recherche et les applications qui en découlent lors de visites de laboratoires et de conférences grand public sur des thématiques scientifiques variées allant de l’exploration martienne aux nanotechnologies …

Le jeudi 07 et le vendredi 08 octobre sont réservés aux scolaires de 9h30 à 16h30, sur inscription.

Le samedi 09 octobre de 9h30 à 16h30, l’entrée est libre pour tous.

Du lundi 04 au samedi 09 octobre, de 17h à 18h, l’entrée est libre pour tous pour notre série de conférences grand public.

Grand Est>Aube

Université de Technologie de Troyes rue fernand Sastre 10000 Troyes 10000

organisateur : https://www.utt.fr/ Université de Technologie de Troyes