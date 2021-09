Compiègne Université de technologie de Compiègne - Centres Pierre Guillaumat Compiègne, Oise Inventons Nos Vies Bas Carbone Université de technologie de Compiègne – Centres Pierre Guillaumat Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

samedi 09 octobre – 13h30 à 18h00

dimanche 10 octobre – 13h30 à 18h00 Le jeu « Inventons nos vies bas carbone » a été inventé par les membres fondateurs de l’association Résistance Climatique. Très complémentaire de l’atelier Fresque du Climat, il permet de prendre connaissance des ordres de grandeur de l’empreinte carbone de nos activités quotidiennes et de nous donner des pistes d’actions concrètes pour diminuer cette empreinte carbone.

Les créateurs de ce jeu sont partis du constat que très peu de personnes connaissent les ordres de grandeur de l’empreinte carbone actuelle d’un·e français·e moyen (environ 12 t CO2e), et encore moins les efforts à fournir (la cible étant à moins de 2 t CO2e) pour respecter l’accord de Paris (tout faire pour rester bien en dessous des +2°C voire +1,5°C en 2100) en atteignant la neutralité carbone d’ici 2050.

« L’idée de ce jeu est de rendre ces informations claires et visuelles, afin de créer une prise de conscience forte et donner envie d’agir pour changer son quotidien en phase avec la hauteur de la marche falaise qui nous fait face. »

(Source : https://www.resistanceclimatique.org/inventons_nos_vies_bas_carbone) Hauts-de-France>Oise

