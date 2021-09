Compiègne Université de technologie de Compiègne - Centres Pierre Guillaumat Compiègne, Oise Fresque du Climat (version Fresque Quiz) Université de technologie de Compiègne – Centres Pierre Guillaumat Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Fresque du Climat (version Fresque Quiz) Université de technologie de Compiègne – Centres Pierre Guillaumat, 10 octobre 2021, Compiègne. Fête de la science 07 – 10 octobre

Université de technologie de Compiègne – Centres Pierre Guillaumat UTC. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h30 à 18h00

dimanche 10 octobre – 13h30 à 18h00 La Fresque du Climat est un atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique. Outil de vulgarisation scientifique à vocation pédagogique, il s’appuie sur l’intelligence collective pour accompagner la compréhension des phénomènes scientifiques en jeu dans le changement climatique et les conséquences pour les sociétés humaines.

« Depuis fin 2018, l’association la Fresque du Climat œuvre pour embarquer tous les individus et toutes les organisations dans la transition, en permettant la diffusion rapide d’une compréhension partagée du défi que représente le changement climatique. » (Source : https://fresqueduclimat.org/projet/)

La Fresque Quiz est un format court (15 à 20 minutes) de la Fresque du Climat pour susciter l’intérêt du public pour les enjeux liés au changement climatique et donner un avant-goût de l’atelier complet pour ceux qui souhaiteraient approfondir ces questions. Dans les salons, au marché ou sur la plage, la Fresque Quiz permet de créer la discussion autour des enjeux climat. Hauts-de-France>Oise

Université de technologie de Compiègne – Centres Pierre Guillaumat
Rue du Docteur Schweitzer
60200 Compiègne

