lundi 04 octobre – 09h00

mardi 05 octobre – 09h00

mercredi 06 octobre – 09h00

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00 Durant l’atelier d’une heure à une heure trente, les élèves apprendront ce qu’est une image numérique et comment elle est créée et gérée par l’ordinateur. Ils utiliseront ensuite des légos pour découvrir comment manipuler les pixels et comment créer des formes simples ou complexes avec des structures carrées ou rectangulaires. Pour cela un chercheur du laboratoire se déplacera dans l’école pour venir à la rencontre des élèves. **Inscription obligatoire et déplacement limité aux écoles proches de Poitiers.** Nouvelle-Aquitaine>Vienne

