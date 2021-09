Poitiers Université de Poitiers Poitiers, Vienne Concours Minecraft Université de Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Concours Minecraft Université de Poitiers, 15 octobre 2021, Poitiers. Fête de la science 01 – 15 octobre

Université de Poitiers Université de Poitiers. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 15 octobre – 08h00 Du 1er au 15 octobre L’université de Poitiers, organise un concours régional de construction sous Minecraft et Minetest ouvert à tous. Le thème sera dévoilé le 1er octobre, il a pour objectif de proposer à tous d’innover et d’imaginer des solutions futures. Les participants intéressés peuvent dès à présent se pré-inscrire en ligne. Plusieurs Youtubeurs feront partie du jury et de nombreux lots sont à gagner. Renseignements au 05 49 49 66 21 Inscription en ligne par mail à minecraft@univ-poitiers.fr Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Université de Poitiers 15 rue de l'hotel dieu 86000 Poitiers 86000

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Université de Poitiers Adresse 15 rue de l'hotel dieu 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville Université de Poitiers Poitiers