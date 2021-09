Mende Université de Perpignan Via Domitia, Antenne de Mende Lozère, Mende Conférence-débat sur les thématiques de l’écotourisme. Université de Perpignan Via Domitia, Antenne de Mende Mende Catégories d’évènement: Lozère

Mende

Conférence-débat sur les thématiques de l’écotourisme. Université de Perpignan Via Domitia, Antenne de Mende, 5 octobre 2021, Mende. Fête de la science 05 octobre

Université de Perpignan Via Domitia, Antenne de Mende IRD – Institut de recherche pour le développement. Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 18h00 Comment définir les différentes formes de tourismes et surtout un tourisme respectueux de principes éthiques ? Il en existe une multitude de déclinaisons : alternatif, doux, responsable, équitable, solidaire, vert, écotourisme, ethno-tourisme. Après un bref retour des tourismes pronant des valeurs éthiques, nous nous pencherons plus spécifiquement sur les mythes et réalités de l’écotourisme. Est-ce un nouveau concept ? Représente-t-il une alternative durable au tourisme de masse ?

Cette présentation nous permettra de nous questionner sur ce concept complexe, sur sa perception par les populations locales, sur son impact mais également sur son avenir en proposant des pistes de réflexion. Le propos général sera illustré par des études de cas : Asie du Sud Est, Australie et Maroc… Occitanie>Lozère

Université de Perpignan Via Domitia, Antenne de Mende 16 Avenue du Marechal Foch 48000 Mende 48000 organisateur : https://www.ird.fr/ Université de Perpignan Via Domitia, Antenne de Mende

Détails Catégories d’évènement: Lozère, Mende Autres Lieu Université de Perpignan Via Domitia, Antenne de Mende Adresse 16 Avenue du Marechal Foch 48000 Mende Ville Mende lieuville Université de Perpignan Via Domitia, Antenne de Mende Mende