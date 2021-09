Mende Université de Perpignan Via Domitia, Antenne de Mende Lozère, Mende Economie solidaire et féminisme Université de Perpignan Via Domitia, Antenne de Mende Mende Catégories d’évènement: Lozère

Université de Perpignan Via Domitia, Antenne de Mende IRD – Institut de recherche pour le développement. Entrée libre En présentiel Scolaires. Alors que le monde semble sur le point de s’effondrer, des myriades d’initiatives menées par des femmes des pays du Sud émergent, se connectent et se transforment en force politique. Souvent en marge des circuits officiels, elles agissent à bas bruit mais elles fourmillent, essaiment, bouillonnent. Elles créent des cuisines collectives et des crèches communautaires. Elles mutualisent production et commercialisation, à la fois dans l’artisanat, l’agriculture ou la vente de services. Elles gèrent collectivement des biens communs comme l’assainissement, l’eau, la forêt et les espaces verts. Elles inventent des formes novatrices de syndicalisme, combinant action collective et défense des droits. Elles réinventent l’agroécologie. Elles se mobilisent contre l’industrie extractiviste.

Au-delà de la diversité des régions, secteurs d’activité et formes d’action, ces initiatives partagent de nombreux points communs Elles réorganisent et politisent ce que les féministes qualifient de « reproduction sociale », c’est-à-dire l’ensemble des activités et institutions permettant le maintien et la perpétuation de la vie. Elles explorent de nouvelles façons de faire de l’économie, de la politique et de la démocratie. Elles redéfinissent la notion même de richesse, le sens du travail et de l’appartenance au territoires. Elles construisent des rapports sociaux solidaires et luttent contre leur subordination et pour leurs droits. Elles proposent une vision féministe de l’économie solidaire.

Les initiatives décrites ici ont lieu dans des contrées lointaines comme l’Inde et l’Amérique Latine. Elles sont fragiles, chaotiques, souvent ambivalentes, parfois éphémères. Mais elles ont beaucoup à nous apprendre, à la fois sur les impasses du système économique et politique dominant et sur d’autres futurs possibles. Support possible pour les étudiant.es ou lycéens, un documentaire de 20 min :

