Université de Paris – Campus des Grands Moulins IRIF. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Scolaires. À travers l’histoire de la cryptologie, on retrouve les guerres et les complots, mais surtout l’évolution des techniques et des sciences.

Ainsi, les codes simplistes de l’Antiquité ont cédé leur place à des méthodes mathématiques assez robustes pour résister aux attaques informatiques. Cette conférence ludique se propose de retracer et de mettre en pratique les différentes avancées historiques de cette science qui semble un peu secrète, du code de César à RSA en passant par les substitutions mono-alphabétiques et par le chiffre de Vigenère.

Conférence (1h)

Cours d’initiation à la programmation (1h)

Debrief pour préparer les classes aux défis inter-classes 11 octobre

L’enseignant/conférencier réceptionne les défis élaborés apr les classes. L’ensemble des défis est retransmis par mail à l’ensemble des classes 18 octobre

L’enseignant/conférencier réceptionne par mail les solutions de chaque classe 19 octobre

En visiocoférence, débrief avec toutes les classes sur l’expérience et les solutions des défis Île-de-France>Paris

