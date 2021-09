Nîmes Université de Nîmes - Site Vauban Gard, Nîmes Manger et bouger, il n’y a pas d’age pour commencer ! Université de Nîmes – Site Vauban Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Manger et bouger, il n’y a pas d’age pour commencer ! Université de Nîmes – Site Vauban, 7 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 07 octobre

Université de Nîmes – Site Vauban Université de Nîmes. Entrée libre En présentiel Scolaires. Il est essentiel d’adopter des comportements favorables à la santé dès le plus jeune âge mais lesquels et comment ?

Nous aborderons l’alimentation, les comportements sédentaires ainsi que l’activité physique qui se différencie de l’inactivité physique. Occitanie>Gard

Université de Nîmes – Site Vauban 5 Rue du Dr Georges Salan 30020 Nîmes 30020 organisateur : https://www.unimes.fr Université de Nîmes – Site Vauban

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Université de Nîmes - Site Vauban Adresse 5 Rue du Dr Georges Salan 30020 Nîmes Ville Nîmes lieuville Université de Nîmes - Site Vauban Nîmes