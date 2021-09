Nîmes Université de Nîmes - Site Vauban Gard, Nîmes La place du nucléaire dans le mix énergétique de demain. Université de Nîmes – Site Vauban Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

La place du nucléaire dans le mix énergétique de demain. Université de Nîmes – Site Vauban, 7 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 07 octobre

Université de Nîmes – Site Vauban Université de Nîmes. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Vous avez dit « fossile, fissile, renouvelable, recyclable, permanent, intermittent, effet de serre » ? Un atelier ludique permettant d’appréhender les différentes sources d’énergie, les besoins en énergie au quotidien, la place de l’énergie nucléaire aux côtés des énergies renouvelables dans la transition énergétique et la lutte contre le dérèglement climatique. Occitanie>Gard

Université de Nîmes – Site Vauban 5 Rue du Dr Georges Salan 30020 Nîmes 30020 organisateur : https://www.unimes.fr Université de Nîmes – Site Vauban

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Université de Nîmes - Site Vauban Adresse 5 Rue du Dr Georges Salan 30020 Nîmes Ville Nîmes lieuville Université de Nîmes - Site Vauban Nîmes