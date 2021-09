Nîmes Université de Nîmes - Site Vauban Gard, Nîmes Comment jardiner et accueillir la biodiversité en ville ? Université de Nîmes – Site Vauban Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Comment jardiner et accueillir la biodiversité en ville ? Université de Nîmes – Site Vauban, 5 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 05 octobre

Université de Nîmes – Site Vauban Université de Nîmes. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la croissance économique, le mode de vie basé sur la consommation et le modèle d’agriculture intensif adoptés en Europe a conduit à des villes en constante extension aux dépends des terres agricoles et surtout des espaces verts et de ce qu’ils représentent comme biodiversité.

L’agriculture en milieu urbain peut être une des solutions écologiques qui favorise la production locale, la protection de l’enivrement ainsi que la reconquête des villes par des espaces verts.

A travers la découverte du jardin partagé et du parcours biodiversité créés sur le site Vauban de l’Université de Nîmes, nous vous proposons de découvrir différentes façons de cultiver légumes et fruits, de s’accorder avec les saisons ainsi que les changements de climat que nous connaissons et de découvrir comment favoriser le maintien de la biodiversité en milieu urbain. Cette initiation permettra aussi de sensibiliser sur l’importance de la biodiversité et d’échanger sur les enjeux environnementaux de notre époque. Occitanie>Gard

Université de Nîmes – Site Vauban 5 Rue du Dr Georges Salan 30020 Nîmes 30020 organisateur : https://www.unimes.fr Université de Nîmes – Site Vauban

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Université de Nîmes - Site Vauban Adresse 5 Rue du Dr Georges Salan 30020 Nîmes Ville Nîmes lieuville Université de Nîmes - Site Vauban Nîmes