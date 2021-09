Nîmes Université de Nîmes - Site Vauban Gard, Nîmes Les Tillandsia ou “filles de l’air”, un genre de plantes aux multiples vertus Université de Nîmes – Site Vauban Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Les Tillandsia ou “filles de l’air”, un genre de plantes aux multiples vertus Université de Nîmes – Site Vauban, 4 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 04 octobre

Université de Nîmes – Site Vauban Université de Nîmes. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public.

lundi 04 octobre – 17h30 Les Tillandsia produisent comme toutes les plantes des composés volatils (émis par les fleurs) responsables de leur odeur très particulière ou pour attirer les pollinisateurs mais aussi des composés non volatils (dans les feuilles) ayant des activités biologiques variées. En tant que plantes “aériennes”, elles peuvent aussi être utilisées pour mesurer voire capter des polluants. Occitanie>Gard

Université de Nîmes – Site Vauban 5 Rue du Dr Georges Salan 30020 Nîmes 30020 organisateur : https://www.unimes.fr Université de Nîmes – Site Vauban

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Université de Nîmes - Site Vauban Adresse 5 Rue du Dr Georges Salan 30020 Nîmes Ville Nîmes lieuville Université de Nîmes - Site Vauban Nîmes