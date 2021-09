Nîmes Université de Nîmes - Site Vauban Gard, Nîmes Le monde en (jeux de) cartes Université de Nîmes – Site Vauban Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Université de Nîmes – Site Vauban Université de Nîmes. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Une doctorante en Design de l’équipe de recherche PROJEKT propose pour une classe de 6ème un atelier de réflexion et de conception pour les enfants utilisant la méthode du design thinking:

L’objectif de cet atelier est de concevoir un (ou plusieurs) jeu de cartes qui traite des thèmes/questions en Histoire-géographie. Le processus de création du jeu serait un moyen pour dévoiler “le dessous des cartes” aux jeunes, où ils découvriront autrement ces disciplines.

L’atelier partira d’un brainstorming sur les termes polysémantiques qui composent le titre : monde – jeu – cartes (initiation à la recherche – compréhension et collecte de données). Après présentation de quelques exemples de jeux existants (état de l’art), les enfants passeront à une phase d’idéation afin de concevoir un jeu de cartes. Ensuite, la phase de maquettage et idéalement de prototypage. La dernière séance sera une opportunité pour jouer, et initier les enfants à la notion du test dans le processus de création dans le design thinking. Occitanie>Gard

