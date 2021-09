Nîmes Université de Nîmes - Site Vauban Gard, Nîmes Regards croisés sur les maladies chroniques Université de Nîmes – Site Vauban Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Regards croisés sur les maladies chroniques Université de Nîmes – Site Vauban, 9 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 09 octobre

Université de Nîmes – Site Vauban Université de Nîmes. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00 L’évènement scientifique à destination du grand public se déclinera en trois formats :

– Des ateliers (Atelier 1 : initiation à l’hypnose ; Atelier 2 : initiation à la pleine conscience ; Atelier 3 : initiation à l’APA)

– Des tables rondes et conférences (Thème 1 : Regards croisés sur le cancer ; Thème 2 : Regards croisés sur l’obésité ; Thème 3 : Regards croisés sur les systèmes de soin)

– Un village des stands composé de différents partenaires et associations de patients.

Le public sera aussi sollicité pour contribuer à un programme de recherche Occitanie>Gard

Université de Nîmes – Site Vauban 5 Rue du Dr Georges Salan 30020 Nîmes 30020

