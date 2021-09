Pourquoi tout le monde ne pratique pas le même sport ? Université de Nîmes – Site Vauban, 7 octobre 2021, Nîmes.

Le football est le sport le plus pratiqué en France mais tout le monde n’en fait pas. Certains font d’autres sports, d’autres n’en font pas du tout. Les filles s’orientent plus vers certains sports, comme la gym ou la danse. D’ailleurs, quels sont les 2è et 3è sports les plus représentés en France ? Qui pratique quel sport et surtout pourquoi ? Est-ce qu’un enfant fait du rugby ou de l’équitation uniquement parce que ces sports lui plaisent ? Quels sont les autres raisons qui expliquent ces choix ? D’ailleurs, est-ce qu’un enfant (ou un adulte) a vraiment choisi le sport qu’il pratique ?

Lors de cet atelier, nous allons essayer de décrire et de comprendre le rapport que les gens ont avec les activités sportives, en termes de pratiques (qui fait quel sport) mais également d’encadrement (entraineur.e) ou encore de direction (président.e de club ou de fédération).

