dimanche 03 octobre – 10h00 Le poisson zèbre (Danio rerio) est un poisson d’eau douce très populaire dans la recherche biomédicale. Comment et pourquoi ce petit poisson nous aide à mieux comprendre comment certaines bactéries nous rendent malade ? Et à trouver des nouveaux traitements antimicrobiens ? Venez découvrir le développement des larves au microscope, jouer un jeu de mémoire et trouver les réponses à vos questions ! Occitanie>Gard

