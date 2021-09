Nîmes Université de Nîmes - Site des Carmes Gard, Nîmes Les atomes et la radioactivité Université de Nîmes – Site des Carmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Les atomes et la radioactivité Université de Nîmes – Site des Carmes, 3 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 02 – 03 octobre

Université de Nîmes – Site des Carmes Université de Nîmes. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Venez découvrir les éléments de base constitutifs de la matière, les atomes et la radioactivité. Avec des billes aimantées, créez et cassez les noyaux des atomes. Du noyau d’hélium à celui de l’uranium en passant par le bien connu carbone-14, découvrez le tableau périodique des éléments chimiques et simulez les réactions de la radioactivité. Rentrez au cœur de la matière ! Occitanie>Gard

Université de Nîmes – Site des Carmes Place Gabriel Péri 30000 Nîmes 30000 organisateur : https://www.unimes.fr Université de Nîmes – Site des Carmes

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Université de Nîmes - Site des Carmes Adresse Place Gabriel Péri 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Université de Nîmes - Site des Carmes Nîmes