Village des Sciences de l'université de Nîmes Université de Nîmes – Site des Carmes, 3 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 02 – 03 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Tout au long du week-end, une vingtaine d’animations (démonstrations, ateliers participatifs, fabrication d’objets, escape games, visites de laboratoires…) permettent aux visiteurs de tous âges de découvrir librement les sciences de façon ludique et spontanée. Occitanie>Gard

Université de Nîmes – Site des Carmes Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

