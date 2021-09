Nîmes Université de Nîmes - Site des Carmes Gard, Nîmes Visite des laboratoires de l’Université de Nîmes Université de Nîmes – Site des Carmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Visite des laboratoires de l’Université de Nîmes Université de Nîmes – Site des Carmes, 3 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 02 – 03 octobre

Université de Nîmes – Site des Carmes Université de Nîmes. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Des enseignantes-chercheuses en Chimie et Biologie vous font découvrir la plateforme de techniques analytiques, les équipements et leurs différentes utilisations. Occitanie>Gard

Université de Nîmes – Site des Carmes Place Gabriel Péri 30000 Nîmes 30000 organisateur : https://www.unimes.fr Université de Nîmes – Site des Carmes

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Université de Nîmes - Site des Carmes Adresse Place Gabriel Péri 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Université de Nîmes - Site des Carmes Nîmes