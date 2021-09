Nîmes Université de Nîmes - Site des Carmes Gard, Nîmes Professeur Explosium Université de Nîmes – Site des Carmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Professeur Explosium Université de Nîmes – Site des Carmes, 3 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 02 – 03 octobre

Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Tentez d’empêcher le professeur Explosium d’anéantir l’humanité grâce au Plutonium qu’il a réussi à dérober afin de régner en maître sur le monde.

Il ne vous reste que 20 minutes pour retrouver le code du coffre contenant cette substance radioactive et sauver l’humanité. Occitanie>Gard

Université de Nîmes – Site des Carmes Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

