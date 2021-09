Nîmes Université de Nîmes - Site des Carmes Gard, Nîmes L’accident nucléaire Université de Nîmes – Site des Carmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Fête de la science 02 – 03 octobre

Université de Nîmes. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Un accident nucléaire vient de se produire… un nuage radioactif se propage et arrive dans votre direction. Vous courrez jusqu’à la pharmacie la plus proche pour obtenir vos pastilles d’Iode stable. Malheur ! Elle est fermée !! Vous parvenez à y pénétrer mais les pastilles sont enfermées dans un coffre et dans 20 minutes le nuage aura atteint votre position. C’est le temps qu’il vous reste pour trouver le code du coffre … et être sauvé. Occitanie>Gard

Université de Nîmes – Site des Carmes Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

