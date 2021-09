Nîmes Université de Nîmes - Site des Carmes Gard, Nîmes Pollution plastique des océans : du visible à l’invisible ! Université de Nîmes – Site des Carmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Pollution plastique des océans : du visible à l’invisible ! Université de Nîmes – Site des Carmes, 3 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 02 – 03 octobre

Université de Nîmes – Site des Carmes Université de Nîmes. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Des tonnes de plastique finissent leurs vies chaque année dans les océans. Finissent ou plutôt commencent une nouvelle vie au cours de laquelle ils se fragmenteront infiniment jusqu’à en devenir invisibles. S’ils disparaissent de nos yeux, ils n’en restent pas moins une menace pour l’écosystème. Cet atelier illustrera les différents stades de dégradation du plastique et les enjeux liés à sa mesure dans l’environnement. Occitanie>Gard

Université de Nîmes – Site des Carmes Place Gabriel Péri 30000 Nîmes 30000 organisateur : https://www.unimes.fr Université de Nîmes – Site des Carmes

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Université de Nîmes - Site des Carmes Adresse Place Gabriel Péri 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Université de Nîmes - Site des Carmes Nîmes