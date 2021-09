Nîmes Université de Nîmes - Site des Carmes Gard, Nîmes A la découverte des émotions Université de Nîmes – Site des Carmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Université de Nîmes – Site des Carmes Les Petits Débrouillards Occitanie – Gard. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Au cours de ces journées, Les Petits Débrouillards feront découvrir au grand public le vaste monde des émotions et de la découverte. Sur plusieurs ateliers, les animateurs inviteront les familles à participer activement et à apprendre en s’amusant. Au programme :

Histoire des Eurêka ! : ateliers ludiques pour découvrir ou redécouvrir de grands événements du monde scientifique.

Vivre des émotions : enchainement rythmé de manipulations pour faire passer les participants d’un état émotionnel à un autre.

Chimie des émotions : diverses expériences seront réalisées par les participants pour comprendre le fonctionnement des émotions. Occitanie>Gard

Université de Nîmes – Site des Carmes Place Gabriel Péri 30000 Nîmes 30000

