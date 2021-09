Nîmes Université de Nîmes - Site des Carmes Gard, Nîmes Territoire(s) de portrait(s) Université de Nîmes – Site des Carmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Atelier de création utilisant les principes du design social proposé par le laboratoire PROJEKT de l’Université de Nîmes:

Les jeunes des quartiers de grands ensembles d’habitation font l’objet de représentations souvent négatives, couramment uniformisantes, parfois peu nuancées ou peu en accord avec une réalité.

Cet atelier propose aux participants de cartographier des représentations de jeunes vivant dans des quartiers populaires de grands ensembles d’habitation. Par un procédé de collage graphique, les invités élaborent un portrait personnel et sensible d’une personne existante ou imaginée. Dans une seconde étape, ils situent ce portrait individuel dans une cartographie des représentations collective, co-conçue par les participants. Occitanie>Gard

