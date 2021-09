Nîmes Université de Nîmes - Site des Carmes Gard, Nîmes D’où vient l’eau que nous consommons ? Université de Nîmes – Site des Carmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

D’où vient l’eau que nous consommons ? Université de Nîmes – Site des Carmes, 3 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 02 – 03 octobre

Université de Nîmes – Site des Carmes Université de Nîmes. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Une maquette interactive permettra d’illustrer le cycle de l’eau, des précipitations à la circulation dans les nappes souterraines en passant par les eaux de surface. Les limitations de la ressource en eaux, le soutien des cours d’eau pendant les sècheresses ou encore le principe de pollution seront explorés. Occitanie>Gard

Université de Nîmes – Site des Carmes Place Gabriel Péri 30000 Nîmes 30000 organisateur : https://www.unimes.fr Université de Nîmes – Site des Carmes

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Université de Nîmes - Site des Carmes Adresse Place Gabriel Péri 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Université de Nîmes - Site des Carmes Nîmes