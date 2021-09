Lyon Université de Lyon, 92, rue Pasteur, 69007 Lyon Métropole de Lyon, Rhône Préparer les (métiers) industriels de demain. Université de Lyon, 92, rue Pasteur, 69007 Lyon Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Préparer les (métiers) industriels de demain. Université de Lyon, 92, rue Pasteur, 69007 Lyon, 6 octobre 2021, Lyon. Fête de la science 06 octobre

Université de Lyon, 92, rue Pasteur, 69007 Lyon Université de Lyon. Entrée libre En présentiel Scolaires. Une journée destinée aux lycéens et jeunes étudiants pour se préparer aux métiers industriels de demain et comprendre les conditions de réussite de la réindustrialisation de nos territoires. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Université de Lyon, 92, rue Pasteur, 69007 Lyon 92 Rue Pasteur 69007 Lyon 69001 organisateur : https://www.universite-lyon.fr/ Université de Lyon, 92, rue Pasteur, 69007 Lyon

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu Université de Lyon, 92, rue Pasteur, 69007 Lyon Adresse 92 Rue Pasteur 69007 Lyon Ville Lyon lieuville Université de Lyon, 92, rue Pasteur, 69007 Lyon Lyon