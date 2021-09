Villeneuve-d'Ascq Université de Lille - Espace Culture Nord, Villeneuve-d'Ascq Étonnants Polymères Université de Lille – Espace Culture Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Étonnants Polymères Université de Lille – Espace Culture, 7 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 15h00 La conférence “Étonnants Polymères” sera l’occasion de célébrer les 50 ans du Groupe Français des Polymères (GFP). Vous y apprendrez tout ce que les polymères ont apporté à notre société dans le passé, le présent et le future dans des domaines aussi variés que la mobilité, la santé, l’énergie, l’environnement… Hauts-de-France>Nord

