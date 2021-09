Cayenne Université de Guyane Cayenne, Guyane A la découverte de GDI et des technologies du NumLab ! Université de Guyane Cayenne Catégories d’évènement: Cayenne

samedi 20 novembre – 09h00 Motion Capture, Hologramme, réalité augmentée… sont autant de technologies que le NumLab de GDI sera heureux de vous présenter et de vous faire tester !

Venez découvrir ces nouveautés numériques et leurs utilisation pour diverses problématiques, notamment environnementales.

De plus, découvrez les mission de GDI et rencontrez son équipe, pour des échanges enrichissants et tournés vers l'innovation !

