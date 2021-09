Microbes et Santé globale Université de Caen Normandie, Campus 1, Amphi Pierrre Daure, 8 octobre 2021, Caen.

Fête de la science 08 octobre

Université de Caen Normandie, Campus 1, Amphi Pierrre Daure université de Caen Normandie. En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 19h00 à 20h30

Astrid Vabret, marraine pour la Région Normandie de cette 30e édition de la Fête de la science et récemment décorée de la Légion d’honneur pour ses travaux de recherche sur les coronavirus, animera cette rencontre au côté de 3 chercheurs de l’université de Caen Normandie.

One Health, Santé globale, un monde, une santé… voici un concept qui a émergé dans les années 2000 et qui propose une vision holistique et intégrée de la santé et du bien-être : le monde n’est pas autour de l’humain, l’humain est dans le monde…une évidence parfois oubliée.

Cette proposition impose une vision multidisciplinaire devant aboutir à des actions unifiées intégrant la santé publique, animale et environnementale. Quant aux microbes, ils sont petits certes, mais si nombreux et si divers. Ils constituent une biomasse importante sur la planète et jouent un rôle fondamental dans la régulation de nos écosystèmes. On les aborde le plus souvent via leur rôle néfaste sur notre santé, mettant ainsi en lumière sombre les virus, bactéries, et parasites responsables de maladies infectieuses et parfois de catastrophes sanitaires.

Mieux comprendre nos relations avec les microbes dans le cadre de la santé globale est le sujet de cette table ronde.

Les intervenants :

Simon Le Hello, ancien directeur adjoint du Centre National de Référence des Escherichia coli, Shigella, et Salmonella de l’Institut Pasteur Paris, et actuellement professeur de microbiologie au CHU de Caen et chercheur au sein de l’unité GRAM2.0 de l’Université Caen Normandie ;

Meriadeg Le Gouil, spécialiste en écovirologie et évolution des virus, notamment chez les chiroptères, maître de conférence en virologie au CHU de Caen et chercheur au sein de l’unité GRAM 2.0 de l’Université Caen Normandie ;

Stéphane Pronost, virologue dans le domaine de la Santé animale, chercheur au sein de l’Unité Biotargen de l’Université Caen Normandie et directeur adjoint de pôle recherche et développement du LABEO Caen ;

et enfin Astrid Vabret, professeur en virologie du CHU de Caen, chercheur au sein de l’unité GRAM de l’Université Caen Normandie, et spécialiste des infections respiratoires virales.



Cette table ronde laissera une large place aux échanges avec le public.

