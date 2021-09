Les ateliers de l’Université – Ecole élémentaire Université d’Avignon – Campus Jean-henri Fabre, 7 octobre 2021, Avignon.

Fête de la science 07 octobre

Université d’Avignon – Campus Jean-henri Fabre Avignon Université. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Les chercheurs accueilleront les élèves et leur proposeront des ateliers tout au long de la journée. Les professeurs pourront inscrire leur classe à 3 ateliers. Un lien vers un formulaire sera envoyé en septembre aux enseignants qui en auront fait la demande à l’adresse

fetedelascience2021@univ-avignon.fr

L’inscription se fera en ligne

Ateliers proposés

Chaque année, un laboratoire de l’Université est mis à l’honneur. Ce laboratoire s’investit particulièrement et propose aux élèves plusieurs ateliers :

Coup de projecteur sur le laboratoire… EMMAH – ENVIRONNEMENT MÉDITERRANÉEN ET MODÉLISATION DES AGROHYDROSYSTÈMES

Objectif général des recherches de l’UMR EMMAH : analyser et prévoir le fonctionnement physique des écosystèmes. En particulier : rétroactions entre différents usages du sol, cycle de l’eau, production agricole, sous l’effet de contraintes climatiques.

Thèmes de recherche : état physique / biophysique /géochimique du sol, transferts avec le sous-sol, les plantes, les réserves en eau, à toutes les échelles.

Composition : l’UMR EMMAH rassemble des personnels d’INRAE, des physiciens et des hydrogéologues de l’Université.

EAU SOUTERRAINE RESSOURCE CACHEE : Université d’Avignon -laboratoire Environnement Méditerranéen et Modélisation des Agro-Hydro systèmes – Intervenants : Marina GILLON, Vincent MARC, Roland SIMLER, Milanka BABIC, Julien DUPONT

ECO-EXTRACTION par le laboratoire GREEN – Emmanuel Petitcolas + doctorants

TRANSFORMATION DES FRUITS ET LEGUMES par l UMR 408 – Stéphanie Oriol, Frédéric Carlin, Barbara Gouble

COMPRENDRE L’EVOLUTION POUR COMPRENDRE LA BIODIVERSITE par l IMBE – Joffrey Moiroux, Thomas Delattre & Marie Perrin

ETRANGES CREATURES par le NATUROPTERE – Thierry Leroy

5 MINUTES D’ECLAIRAGES GEOGRAPHIQUES Mobilité-risques organisateur : Etude des structures, des Processus d’Adaptation et des Changements de l’Espace – Didier Josselin

ATELIER ASTEP

ATELIER AIR ET MOI par AtmoSud

JARDIN ET BIODIVERSITE Proposé par les petits Débrouillards

ATELIER CŒUR Laboratoire LAPEC

DE LA GRAINE AU FRUIT : BIODIVERSITE VEGETALE Laboratoire : Qualisud – Intervenants : Dominique Carbonnel -Aurélien Pitot -Aimaretti -Cédric Dresch

ATELIERS LIBRES

Le TRI des ordures ménagères – Ambassadeur du tri – Grand Avignon – Cyril Richard

FABRIQUE NUMERIQUE Proposé par Avenir 84 – Intervenant : “PASCALIS Jean-François / BARRIOL Stéphan / SERRE Christophe / ALDEBERT Thibault / POMARES Juliette / PISTACHI Yoan

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Université d’Avignon – Campus Jean-henri Fabre 301 rue Baruch de Spinoza 84916 Avignon 84916

organisateur : https://univ-avignon.fr/site-institutionnel-de-l-universite-d-avignon-859.kjsp Université d’Avignon – Campus Jean-henri Fabre