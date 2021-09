Nice Université Côte d'Azur Alpes-Maritimes, Nice Intervention « Objectif développement durable : quelles énergies du futur ? » Université Côte d’Azur Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Université Côte d’Azur MINES ParisTech. Entrée libre En ligne Scolaires. Cette intervention vise à faire le point sur la situation climatique de notre planète et les défis à relever pour un avenir durable, en portant un regard particulier sur le développement des énergies et des technologies associées. Une introduction du métier de chercheur sera réalisée en pointant du doigt les émotions ressenties pendant son exercice !

Lieu : Youtube Live dans le cadre du festival des sciences de Nice et des conférences scolaires en ligne « A la découverte de la recherche dans les Alpes Maritimes »

