16 levers de soleil Université Bretagne Sud – Campus de Tohannic – Vannes, 5 octobre 2021, Vannes. Fête de la science 05 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 20h00 S’envoler pour l’espace, c’est le rêve que Thomas Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de Baïkonour le jeudi 17 novembre 2016. À 450 km de la Terre, durant ces six mois où le monde semble basculer dans l’inconnu, un lien se tisse entre l’astronaute et l’oeuvre visionnaire de Saint-

Exupéry qu’il a emportée dans la station spatiale internationale.

Dans le cadre du cycle Planète conférences organisé par l'Université Bretagne Sud – site de Vannes.

