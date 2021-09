Talence UGC Talence Gironde, Talence Rencard du Savoir : Mars, à portée de main ? UGC Talence Talence Catégories d’évènement: Gironde

Rencard du Savoir : Mars, à portée de main ? 4 octobre 2021

Réservation obligatoire Grand public.

lundi 04 octobre – 19h00 à 20h30 Une planète peuplée d’hommes verts, zébrée par de longs canaux d’irrigation ou, plus récemment, propice à la colonisation : Mars nourrit les rêves – et les cauchemars – les plus fous. En parallèle, des missions spatiales comme Mars 2020 et son rover Perseverance lèvent peu à peu le voile sur son vrai visage. Eau, vie, matériaux rares… Que sait-on de la planète rouge aujourd’hui ? Qu’y cherche-t-on ? La réalité peut-elle embrasser l’imaginaire et la science, la science-fiction ? Nouvelle-Aquitaine>Gironde

